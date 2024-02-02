أطلع القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الجمعة، الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سير الأعمال القتالية، ولا سيما الوضع الصعب الذي تواجهه قواته بالقرب من أفدييفكا.

وكتب زيلينسكي في قناته على التلغرام عقب اللقاء مع زالوجني: "تمت مناقشة الوضع على الجبهة لجميع المحاور الرئيسية. في أفدييفكا الوضع بشكل خاص صعب. كما أفاد القائد العام زالوجني وقادة المحاور".

وقدم قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الذي، وفقا للشائعات، سيكون بديل زالوجني، تقريرا عن الوضع في ساحة المعركة.

وكانت قد انتشرت شائعات في وسائل الإعلام الأوكرانية مفادها أن من الممكن إقالة زالوجني في هذا الاجتماع ليحل محله سيرسكي.

لقد حولت القوات الأوكرانية أفدييفكا إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية، حيث تم بناء هياكل دفاعية جديدة تشبه "خط سوروفيكين" الذي أنشأه الجيش الروسي على طول الجبهة.

وفي نهاية ديسمبر 2023، قال زالوجني إن القوات الأوكرانية يمكن أن تغادر أفدييفكا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

يذكر أن مدينة أفدييفكا تقع على بعد 13 كيلومترا من دونيتسك، وتشهد المنطقة في الوقت الراهن معارك ضارية، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الدفاعات الأوكرانية المحصنة.

كما تحدث موقع "Military Chronicle" في وقت سابق، عن الوضع السائد في اتجاه أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وأشار إلى تقدم وحدات الجيش الروسي هناك.

المصدر: RT