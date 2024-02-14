الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا

قال دميتري ليخوفوي ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن قيادة هذا الجيش وفرت طرق إمداد بديلة لمجموعة القوات في أفدييفكا في حال فقدان طريق الإمداد الرئيسي.

وأضاف: "في حالة قيام العدو بقطع الشريان اللوجستي الرئيسي، فقد وفرت قيادتنا طرق إمداد بديلة".

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وأشار ليخوفوي إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تحركات القوات في الوقت الفعلي، مكتفيا بالقول إن الوضع في أفدييفكا بالنسبة للقوات الأوكرانية "متوتر" و"ديناميكي".

وأشار المتحدث الأوكراني، إلى أن "قتال الشوارع مستمر في أفديفكا منذ عدة أيام".

وشدد ليخوفوي على أن القوات الأوكرانية ستواصل محاولة السيطرة على أفدييفكا. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم مغادرة القوات الأوكرانية للمدينة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بأفدييفكا".

في الليلة الماضية، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلا عن بيانات من الصفحات العامة العسكرية الأوكرانية، بحدوث تدهور كبير في وضع القوات الأوكرانية في أفدييفكا، والتي تنقطع عنها الإمدادات والتعزيزات.

وقام القائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بزيارة أفدييفكا، وأشارا إلى الوضع الصعب هناك.

يوم الاثنين الماضي، ذكرت مجلة فوربس أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لاستخدام أحد أفضل الألوية الموجودة لديها، للحفاظ على خط المواجهة في أفدييفكا.

وتعتقد فوربس أن استبدال فاليري زالوجني بألكسندر سيرسكي كقائد عام للقوات الأوكرانية، قد يشير إلى نية فلاديمير زيلينسكي القتال من أجل المدينة "حتى بتكلفة عالية".

ويشتهر سيرسكي، على عكس زالوجني، بأنه قائد مستعد للمخاطرة وتحمل خسائر بشرية فادحة في المعارك.

في 2 فبراير، أبلغ زالوجني، عندما كان في منصب قائد الجيش الأوكراني، زيلينسكي عن الوضع الصعب بالقرب من أفدييفكا. ومن المعروف أنه خلال الصراع في دونباس، حولتها القوات الأوكرانية إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية.

المصدر: تاس