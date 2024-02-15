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وسائل إعلام: إصابة 4 تلاميذ بإطلاق نار قرب مدرسة في مدينة أتلانتا الأمريكية

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وسائل إعلام: إصابة 4 تلاميذ بإطلاق نار قرب مدرسة في مدينة أتلانتا الأمريكية
Globallookpress Matthew Pendry
الشرطة الأمريكية
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أفادت بوابة Atlanta News First بإصابة 4 تلاميذ في إطلاق للنار قرب مدرسة في عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية أتلانتا.

وذكرت البوابة أن "4 تلاميذ أصيبوا بالقرب من مدرسة ثانوية في إطلاق للنار من سيارة مارة".

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وأضافت أن التلاميذ نُقلوا إلى المستشفى مصابين بإصابات غير خطيرة ولا تهدد حياتهم. وأغلقت المدرسة أبوابها بعد الحادث وألغت الدروس المسائية.

وأفادت قناة "ABC News" التلفزيونية أن شخصا واحدا قتل وأصيب تسعة آخرون، بإطلاق نار بعد عرض موكب بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لفريق كانساس سيتي تشيفس.

ويذكر أن الولايات المتحدة سجلت في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس جو بايدن، أرقاما قياسية في عدد عمليات إطلاق النار الجماعية، ففي عام 2023 شهدت البلاد أكبر عدد من هذه العمليات.
وفي المجمل، في نهاية ديسمبر، كما يشير المحللون، توفي أكثر من 18.5 ألف شخص بالأسلحة النارية، وأصيب أكثر من 35.7 ألفا، وتوفي أكثر من 1.6 ألف طفل ومراهق، وأصيب نحو 4.5 آلاف.

المصدر: نوفوستي

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