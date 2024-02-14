مقتل شخص بإطلاق نار في ولاية ميسوري الأمريكية

أفادت قناة "ABC News" التلفزيونية أن شخصا واحدا قتل وأصيب تسعة آخرون، بإطلاق نار بعد عرض موكب بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لفريق كانساس سيتي تشيفس.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن السلطات المحلية اليوم الخميس، أن "شخصا توفي وأصيب تسعة آخرون بعد العرض في مدينة كانساس سيتي (في ولاية ميسوري الأمريكية)".

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ووفقا للقناة، كان من المتوقع أن يحضر العرض الذي أقيم يوم الأربعاء حوالي مليون زائر، وأن يشارك 600 من ضباط إنفاذ القانون لضمان التقيد بالنظام وتطبيق القانون.

وأقيمت المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية في دوري كرة القدم الأمريكية، والتي فاز فيها فريق "كانساس سيتي تشيفس" على فريق "سان فرانسيسكو فورتي ناينرز" بنتيجة 25-22، يوم الأحد في بارادايس بولاية نيفادا.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس جو بايدن، أرقاما قياسية في عدد عمليات إطلاق النار الجماعية، ففي عام 2023 شهدت البلاد أكبر عدد من هذه العمليات.

وفي المجمل، في نهاية ديسمبر، كما يشير المحللون، توفي أكثر من 18.5 ألف شخص بالأسلحة النارية، وأصيب أكثر من 35.7 ألفا، وتوفي أكثر من 1.6 ألف طفل ومراهق، وأصيب نحو 4.5 آلاف.

المصدر: "نوفوستي"+RT