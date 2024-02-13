مقتل فتاة وجرح 5 آخرين في إطلاق نار داخل مترو الأنفاق في نيويورك (فيديو)

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بمقتل فتاة في إطلاق للنار داخل قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووقع الحادث يوم الاثنين حوالي الساعة 16:40 (00:40 بتوقيت موسكو الثلاثاء) في محطة جبل إيدن في برونكس. حيث اندلع شجار داخل المقطورة، أدى إلى قيام مجهول بإطلاق النار.

وقالت الصحيفة إن "الجرحى كانوا مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".

وأضافت أن القتيلة أصيبت بطلق ناري في رأسها.

ووفقا للصحيفة نقلا عن شهود عيان فقد سمع صوت أكثر من 10 طلقات نارية.

وأفادت NBC New York بسقوط قتيلة و5 جرحى في إطلاق النار بمحطة قطار أنفاق برونكس بعد اندلاع شجار في المقطورة.

المصدر: RT+ وكالات