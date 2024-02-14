الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية ينقل أخبارا غير سارة لأوكرانيا

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي غير مرجحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وقال يونكر لصحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية: "إذا كانت العضوية الجزئية (لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي) ستسهل احتمالات الانضمام، بشكل عام، ليس لدي أي شيء ضدها. ولم أعد مطلعا على تفاصيل المفاوضات، ولكن التقارب خطوة بخطوة، أو نوع من "عضوية شبه كاملة" لأوكرانيا (في الاتحاد الأوروبي)، سوف يكون أمرا يستحق النظر فيه. وعلى أية حال، فإن هذا سيكون أكثر واقعية من العضوية الكاملة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".

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وأكد أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها خلال الموعد الذي تتوقعه كييف.

ودعا أيضا إلى تذكر شروط الانضمام التي يجب الوفاء بها حتى لا نجلب مشاكل أوكرانيا الداخلية التي لم يتم حلها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت قمة الاتحاد الأوروبي في 14 ديسمبر إطلاق مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا. وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا، ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي بمفاوضات الانضمام.

واعترف الاتحاد الأوروبي مرارا بأن مثل هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف وتشيسيناو في مواجهتهما مع موسكو.

المصدر: نوفوستي