باريس: من المستحيل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تستوف معايير الاتحاد

صرحت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفرنسية، لورانس بون، بأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا إلى الاتحاد الأوروبي أمر مستحيل من دون امتثالها لمعايير الاتحاد.

وكتبت بون على صفحتها على منصة "إكس" بعد جلسات استماع في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا حول نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في 14-15 ديسمبر: "توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا لا يمكن أن يتم دون مراعاة معاييرنا الديمقراطية والاقتصادية على حد سواء".

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف تستغرق عدة سنوات.

وفي ليلة 15 ديسمبر، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى المجتمع، يمكن أن تبدأ في مارس 2024 أو بعد ذلك، ومنحت جورجيا وضع المرشح للانضمام.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يتطلب منهم تقديم مساهمات إضافية لميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تمديد هذه المحادثات، ومن المتوقع أن يصبح هذا مثابة الموضوع الرئيسي في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 1 فبراير 2024.

المصدر: RT