أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيدمر اقتصاده

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف ما بين 150 و190 مليار يورو، ما سيدمر اقتصاد أوروبا، حسب رأيه.

وقال أوربان في حديث لقناة "تي في 2": "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم أوكرانيا بالفعل، فإنه سيضطر لجمع من 150 إلى 190 مليار يورو إضافيا".

واعتبر أن الاقتصاد الأوروبي "سيدمر" في هذه الحال.

وأشار إلى أنه في حال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستتطلب كييف مساعدات يعادل حجمها ما يقدم لدول وسط أوروبا مجتمعة حاليا. وأضاف: "لا نريد أن نساعد في تسليم الأموال التي يجب أن تكون للهنغاريين، إلى أوكرانيا".

وحذر من أن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة التي قد تعقد في أواخر يناير أو أوائل فبراير لمناقشة المساعدات لأوكرانيا، ستشهد "الرعد والبرق".

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وأكد أوربان أنه لم يغير موقفه إزاء انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ويعتبر ذلك أمرا "خطيرا" و"سابقا لأوانه"، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يجر مفاوضات حول العضوية أبدا مع دولة في حالة حرب.

وأضاف أنه "من غير الواضح ما إذا كانت الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن ستعتبر جزءا من الاتحاد الأوروبي أيضا" في حال انضمام أوكرانيا.

يذكر أن فيكتور أوربان خلال القمة الأوروبية السابقة قد عرقل إدراج المساعدة لأوكرانيا بحجم 50 مليار يورو على ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2024 – 2027.

المصدر: تاس