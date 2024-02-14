وزير خارجية هنغاريا: إذا أغلقنا قنوات الاتصال مع روسيا فسنفقد الأمل في السلام

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أهمية إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، معتبرا أن ذلك يحافظ على الأمل في السلام.

وقال سيارتو في حوار مع وكالة EFE الإسبانية اليوم الأربعاء: "في الظروف الحالية، يجب أن تظل قنوات الاتصال بين هنغاريا وروسيا مفتوحة، لأننا إذا أغلقناها فسنفقد الأمل بالسلام حرفيا".

وأكد سيارتو أن بودابست تحافظ على تعاون عملي مع موسكو، خاصة في مجال الطاقة، لأنه يستحيل ضمان إمدادات الطاقة إلى هنغاريا بشكل موثوق بدون روسيا، وأضاف "ذلك ليست قضية سياسية، وإنما واقع مادي".

وتطرق وزير الخارجية الهنغاري أيضا إلى العلاقات المتوترة بين بودابست وبروكسل، واعترف بأن "مناقشات جادة" جارية بشأنها، لأن هنغاريا لديها "وجهة نظر مختلفة عنها للبيروقراطيين في بروكسل حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون قويا إلا إذا كانت الدول الأعضاء نفسها قوية. وبالتالي، فإن انتزاع القدرات أو الكفاءات من الدول الأعضاء لنقلها إلى بروكسل من شأنه أن يضعفها، وكلما ضعفت الدول الأعضاء، كلما كان الاتحاد الأوروبي أضعف".

وأشار سيارتو إلى أنه على خلفية هذه المناقشات، تبتز بروكسل بلاده من خلال تجميد أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لها.

المصدر: "نوفوستي"