هنغاريا: سنواصل التعاون مع روسيا في مجال الطاقة رغم الضغوط الخارجية

شدد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، على أن بودابست ستواصل تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة، رغم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها هنغاريا.

وقال سيارتو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا: "سياستنا الخارجية مبنية على المصالح الوطنية ولا نقبل أي ضغوط خارجية. ولهذا السبب سنتعاون في الفترة المقبلة مع روسيا في مجال إمدادات الطاقة بنفس الطريقة التي فعلناها حتى الآن".

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

وقام الوزيران بمقارنة المواقف "حول مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر 2023 في بكين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان".

المصدر: تاس