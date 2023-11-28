هنغاريا: لن نوافق على العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده لن توافق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي، مشيرا إلى أن هذا المقترح طرح خلال اجتماع وزاري للاتحاد.

وقال سيارتو للصحفيين، يوم الاثنين: "أكدنا بالطبع أن هنغاريا لن تؤيد العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، ولذلك فإن القرار عن العقوبات ضد الطاقة الذرية لن يصدر أبدا بكل تأكيد، إذ أن هذا القرار يتطلب الإجماع".

واعتبر أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضر أمن الطاقة الهنغارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا كمية قياسية من اليورانيوم تبلغ 416 طنا، خلال نصف العام الأخير. وأضاف أن نية بروكسل لفرض العقوبات ضد قطاع الطاقة النووية لن تصب في مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وانتقد الوزير الهنغاري خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة الـ 12 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا "دون تحليل العواقب السلبية على اقتصاد" الاتحاد التي كانت للحزم الـ 11 السابقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.

المصدر: نوفوستي