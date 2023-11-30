لافروف يناقش مع نظيره الهنغاري الوضع في أوكرانيا والمشاكل الدولية الملحة

ناقش وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو الوضع في أوكرانيا وبعض المشاكل الدولية وذلك في لقاء في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية، وقالت: "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

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وقام الوزيران بمقارنة المواقف "حول مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر 2023 في بكين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان".

من جانبها، قالت وزارة خارجية أرمينيا، إن وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، التقى مع نظيره الروسي على هامش مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيي، وعرض عليه موقف أرمينيا بشأن العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الإقليمي.

وأضافت الخارجية الأرمنية: "عرض أرارات ميرزويان مرة أخرى، على الجانب الروسي موقف أرمينيا فيما يتعلق بسياسات روسيا وخطواتها في سياق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

المصدر: تاس