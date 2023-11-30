 
مباشر

لافروف يناقش مع نظيره الهنغاري الوضع في أوكرانيا والمشاكل الدولية الملحة

أخبار العالم

لافروف يناقش مع نظيره الهنغاري الوضع في أوكرانيا والمشاكل الدولية الملحة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wiiq

ناقش وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو الوضع في أوكرانيا وبعض المشاكل الدولية وذلك في لقاء في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية، وقالت: "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
لافروف يصل إلى أوروبا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
لافروف يصل إلى أوروبا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقام الوزيران بمقارنة المواقف "حول مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في 17 أكتوبر 2023 في بكين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان".

من جانبها، قالت وزارة خارجية أرمينيا، إن وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، التقى مع نظيره الروسي على هامش مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيي، وعرض عليه موقف أرمينيا بشأن العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الإقليمي.

وأضافت الخارجية الأرمنية: "عرض أرارات ميرزويان مرة أخرى، على الجانب الروسي موقف أرمينيا فيما يتعلق بسياسات روسيا وخطواتها في سياق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا