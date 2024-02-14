قال فيكتور فودولاتسكي عضو مجلس الدوما، إن عناصر الجيش الروسي باشروا في أسر النساء اللواتي يخدمن في القوات الأوكرانية في قطاع سفاتوفسكو-كريمينسكي من الجبهة.

وأضاف: "بالفعل تقع عسكريات أوكرانيات في قبضة الجيش الروسي بالقرب من كريمينايا وسفاتوفو".

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وأشار فودولاتسكي إلى أنه في هذا القطاع من الجبهة، لاحظ العسكريون الروس أيضا زيادة في عدد النساء اللواتي يخدمن في بعض الكتائب القومية الأوكرانية.

وقال: "لا يزال عدد الموظفات في القوات الأوكرانية والكتائب القومية غير معروف، لكنه موجود بدرجة أكبر في وحدات الكتائب القومية "آزوف" و"إيدار".

من جانبه ذكر فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين استسلموا على خط المواجهة بالقرب من رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف روغوف: "بحسب المعلومات العملياتية التي تلقيناها، أسر مقاتلونا مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من رابوتينو. واستسلموا دون إطلاق رصاصة واحدة".

ووفقا له، أرسلت القيادة الأوكرانية جنودا إلى المواقع التي كانت قد تم الاستيلاء عليها بالفعل من قبل الوحدات الروسية في ذلك الوقت، وكانت تحت سيطرة الجيش الروسي.

وشدد روجوف على أنه "تم السماح لجنود العدو بالاقتراب من المواقع، وبعد ذلك استسلموا طوعا".

وتدور منذ العام الماضي معارك ضارية بالقرب من قرية رابوتينو الصغيرة في مقاطعة زابوروجيه، حيث جلبت أوكرانيا ألوية من الاحتياطي الاستراتيجي ذات تدريب غربي إلى المعركة.

المصدر: وكالات