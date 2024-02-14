بيسكوف حول "مقترح روسي لواشنطن بشأن تجميد النزاع" في أوكرانيا: هذا غير صحيح

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن كافة الادعاءات التي تقول بأن روسيا تقدمت إلى الولايات المتحدة بمقترحات "لتجميد" النزاع في أوكرانيا، هي مجرد ادعاءات كاذبة.

ورد بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، على سؤال حول صحة ما نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق وقالت إنها نقلت عن مصادر بأن هذا المقترح ناقشته موسكو وواشنطن عبر وسطاء.

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وفي الوقت نفسه، ذكر مصدر للوكالة (رويترز) أن "واشنطن رفضت الاقتراح الذي تم عرضه عليها".

وأجاب بيسكوف عندما سئل عن هذا الأمر: "هذا غير صحيح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا لم تحقق حتى الآن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مبينا أن أحد هذه الأهداف يتلخص في اجتثاث النازية، وهو ما يعني ضمنا منع ظهور حركات النازيين الجدد هناك.

وأضاف بوتين خلال المقابلة: "سيكون الأمر مضحكا لو لم يكن حزينا للغاية.. التعبئة التي لا نهاية لها في أوكرانيا، والهستيريا، والمشاكل الداخلية، كل هذا.. عاجلا أم آجلا سوف نتوصل إلى اتفاق على أي حال.. هل تعلم؟، قد يبدو الأمر غريبا في الوضع الحالي: ستتم استعادة العلاقات بين الشعوب، وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت، لكن سيتم استعادتها".

المصدر: تاس + RT