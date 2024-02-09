بوتين: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا بعد

لم تحقق روسيا حتى الآن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك لأن أحد هذه الأهداف يتلخص في اجتثاث النازية، وهو ما يعني ضمنا منع حركات النازيين الجدد هناك.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، وقال: "لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. والمقصود هنا، حظر كافة الحركات النازية الجديدة. وكانت هذه من بين المشاكل التي ناقشناها خلال عملية التفاوض التي انتهت في إسطنبول بداية العام الماضي، ولم نكن نحن الطرف المبادر في إنهاء تلك المفاوضات".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن، الأوروبيين قالوا لروسيا في تلك الفترة إنه "من الضروري تهيئة الظروف للتوقيع النهائي على الوثائق".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد قال لي الزملاء في فرنسا وألمانيا: كيف تتخيلهم يوقعون على المعاهدة، والمسدس مصوب إلى رؤوسهم؟ يجب سحب القوات من كييف. فقلت لهم: جيد. حسنا لقد سحبنا القوات من كييف".

ونوه الرئيس بوتين بأنه، "بمجرد سحب قواتنا من كييف، قام المفاوضون الأوكرانيون على الفور برمي جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بسلة المهملات، واستعدوا لمواجهة مسلحة طويلة بمساعدة الولايات المتحدة وأتباعها في أوروبا. هكذا تطور الوضع، وهذه هي الحالة التي تبدو فيها الأمور في الوقت الراهن".

المصدر: تاس