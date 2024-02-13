نيبينزيا: الشركات الغربية هي المستفيد الرئيسي من الغلاء في أسعار المواد الغذائية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الشركات الغربية الكبرى هي المستفيد الرئيسي من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.

وقال نيبينزيا إن الغرب يلوم روسيا "بشكل عشوائي" على أزمة الغذاء. مشيرا إلى أن هذه المشكلة تكمن في التوزيع غير المتكافئ، عندما تتراكم الاحتياطيات الفائضة في الغرب، والعجز في البلدان النامية.

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كما أكد أن شركات "آرتشر دانيلز ميدلاند" و"بونج" و"كارجيل" الأمريكية و"لويس دريفوس" الهولندية، تهيمن على ما بين 75 إلى 90% من حجم التداول العالمي للسلع الزراعية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس عن قلقه من أن استثمار الدول في شراء وتطوير الأسلحة يزداد "بضراوة" على حساب ضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: RT