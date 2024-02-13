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غوتيريش يعرب عن قلقه من زيادة اهتمام الدول بشراء وتطوير الأسلحة على حساب الأمن الغذائي

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غوتيريش يعرب عن قلقه من زيادة اهتمام الدول بشراء وتطوير الأسلحة على حساب الأمن الغذائي
Globallookpress
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن استثمار الدول في شراء وتطوير الأسلحة يزداد "بضراوة" على حساب ضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال غوتيريش خلال كلمة ألقاها في جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول تغير المناخ والأمن الغذائي: "من المثير للقلق أن نرى الدول تنفق مبالغ هائلة على التسلح، بينما تخفض ميزانيات الأمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية المستدامة".

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وأضاف: "يمكننا أن نكسر الرابط المميت بين الجوع والفوضى المناخية والصراعات، والتهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين. فلنعمل على تحويل ذلك إلى حقيقة واقعة وبناء مستقبل مستدام صالح للعيش وخال من الجوع وأهوال الحروب".

وأفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره بوقت سابق أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بنسبة 9% في عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار، ويأتي نصف هذا المبلغ من دول "الناتو".

المصدر: تاس

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