الناتو: قدمنا طلبات لإنتاج ذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار منذ يوليو 2023

صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن "الناتو" قدم منذ يوليو 2023 طلبات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الذخيرة، منها 5.5 مليارات دولار لإنتاج صواريخ لأنظمة باتريوت.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل: "قدمت دول الناتو طلبات أسلحة جديدة بقيمة 10 مليارات دولار منذ يوليو العام الماضي، بما في ذلك 5.5 مليار دولار لإنتاج صواريخ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت" ووفقا له، تم توقيع عقد لإنتاج ألف صاروخ لنظام باتريوت في يناير الماضي.

وتحدث ستولتنبرغ عن دعمه لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة، مذكرا بأن دول الناتو "ساعدت كييف أصلا بشكل كبير في هذا المجال"، وقال: "حتى قبل الصراع، قامت تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار المسيرة، وبدأت أوكرانيا بالفعل في بناء مصنع محلي لإنتاجها".

وفي وقت سابق، قال مندوب إستونيا لدى حلف "الناتو" يوري لويك إن بلدان الحلف لن تسلم كل مخزوناتها من الذخيرة لأوكرانيا، لأن وجود مثل هذه المخزونات منصوص عليه في الخطط الدفاعية للحلف.

وأشار إلى أن دول الناتو تشتري حاليا الذخيرة من دول ثالثة لتجديد مخزوناتها، موضحا: "لا يسمح كبار منتجي الذخيرة مثل كوريا الجنوبية وحتى جنوب إفريقيا بنقل ذخيرتها لأوكرانيا. ولذلك يمكن لدول الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الذخيرة لتجديد مخزوناتها، في حين سيتم نقل الذخيرة المنتجة في أوروبا إلى أوكرانيا".

ومن جانبه، صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن بلدان الحلف لن تتمكن من تزويد أوكرانيا إلا بما يزيد قليلا عن نصف مليون وحدة من الذخيرة الموعودة بحلول مارس القادم، وذلك بسبب التأخير في إنتاجها ومخاوف الدول بشأن استنفاد مخزوناتها.

المصدر: RT