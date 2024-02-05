مندوب إستونيا لدى "الناتو": دول الحلف لن تسلم جميع مخزوناتها من الذخيرة لأوكرانيا

قال مندوب إستونيا لدى حلف "الناتو" يوري لويك إن بلدان الحلف لن تسلم كل مخزوناتها من الذخيرة لأوكرانيا، لأن وجود مثل هذه المخزونات منصوص عليه في الخطط الدفاعية للحلف.

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وقال لويك في حديث لموقع ERR الإخباري الإستوني: "في أي حالة من الأحوال لن يتم تسليم المخزونات الخاصة بنا. توجد لدى الناتو معايير معينة ضرورية لتنفيذ الخطط الدفاعية. وفي أي حالة يجب على دول الناتو الاحتفاظ بهذه المخزونات في مستودعاتها ولا يمكن تسليمها لأحد".

وأشار إلى أن دول الناتو تشتري حاليا الذخيرة في دول ثالثة لتجديد مخزوناتها، موضحا: "لا يسمح كبار منتجي الذخيرة مثل كوريا الجنوبية وحتى جنوب إفريقيا بنقل ذخيرتها لأوكرانيا. ولذلك يمكن لدول الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الذخيرة لتجديد مخزوناتها، في حين سيتم نقل الذخيرة المنتجة في أوروبا إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن بلدان الحلف ستتمكن من لن تتمكن من تزويد أوكرانيا إلا بما يزيد قليلا عن نصف مليون من الذخيرة الموعودة بحلول مارس القادم، وذلك بسبب التأخير في إنتاجها ومخاوف الدول بشأن استنفاد مخزوناتها.

المصدر: نوفوستي