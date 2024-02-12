23 ألف طن من الأسمدة الروسية المجانية تصل زيمبابوي لنقلها برا إلى موزمبيق

نظمت عملية تفريغ شحنة إنسانية من الأسمدة الروسية بوزن 23 ألف طن بالكامل في ميناء بيرا بموزمبيق تمهيدا لنقلها إلى زيمبابوي برا.

وذكر المكتب الصحفي لشركة "أورالخيم" الروسية أنه منذ نهاية عام 2022، أرسلت الشركة أكثر من 134 ألف طن من الأسمدة إلى إفريقيا مجانا، منها أكثر من 111 ألف طن وصلت إلى مالاوي وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا من موانئ ومستودعات الاتحاد الأوروبي بمساعدة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتعتزم شركة "أورالخيم" نقل حوالي 300 ألف طن من الأسمدة المعدنية إلى البلدان النامية وفقا لمهمة الأمم المتحدة المتمثلة في القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022 أن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة المجمدة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات إلى دول إفريقيا بشكل مجاني.

المصدر: رابتلي