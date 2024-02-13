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وزير الدفاع الأوكراني يطلع قائد قوات الناتو في أوروبا على خطط كييف العسكرية

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وزير الدفاع الأوكراني يطلع قائد قوات الناتو في أوروبا على خطط كييف العسكرية
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidentia
وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف
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أعلن وزير دفاع أوكرانيا رستم عميروف أنه أجرى برفقة قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي مباحثات مع القائد العام لقوات حلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي، وأبلغه بالخطط لعام 2024

وقال عميروف: "ناقشنا خططنا العسكرية لعام 2024، وأعرب القائد الأعلى للناتو عن الأولويات، ومن بينها تحسين هيكل القوات الأوكرانية، وتحسين جودة تدريب جيشنا، وتجديد الألوية الحالية وإنشاء ألوية جديدة، ضمان الاحتياجات المنتظمة للأسلحة والمعدات".

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كما بحث الطرفان زيادة قدرات الحرب الإلكترونية للقوات الأوكرانية.

رفض وزير الدفاع الأوكراني الكشف عن الخطة العسكرية الأوكرانية لعام 2024. وقال: "أوكرانيا وشركاؤها فقط يعرفون ما هي الخطة لعام 2024".

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق بأن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا تركز على دعم أوكرانيا في محاولة استعادة الأراضي في عام 2024، بل مساعدتها في الدفاع وتعزيز الجيش والاقتصاد".

ووفقا للمقالة، "تختلف الخطة الجديدة بشكل تام عن خطط العام الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تدرب بسرعة القوات الأوكرانية وتوفر أحدث الأسلحة لكييف، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إبعاد القوات الروسية بسرعة".

المصدر: نوفوستي

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