رفض وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف الكشف عن الخطة العسكرية الأوكرانية لعام 2024.

وقال عميروف في مؤتمر صحفي في دافوس: "أوكرانيا وشركاؤها فقط يعرفون ما هي الخطة لعام 2024".

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واعترف قائد اللواء الخامس في القوات الأوكرانية أليكسي تاراسينكو بأن وضع قوات كييف حرج فيما يتعلق بالأفراد حيث يبلغ متوسط أعمار العسكريين أكثر من 40 عاما.

كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن كييف ليس لديها "خطة بديلة" في حالة نقص المساعدة العسكرية من الغرب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن آفاق كييف في ساحة المعركة قاتمة مع تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتضاؤل إمدادات الأسلحة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الغرب لم يعد بإمكانه ضمان إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2023، وانتهى الهجوم المضاد الأوكراني دون تحقيق أي من أهدافه. والجيش منهك، ولا يتم تجديد الوحدات المستنفدة إلا جزئيا بمجندين أكبر سنا وسيئي التدريب.

المصدر: نوفوستي