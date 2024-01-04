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كوليبا يعترف بعدم وجود خطة بديلة لدى كييف في حالة نقص المساعدات العسكرية

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كوليبا يعترف بعدم وجود خطة بديلة لدى كييف في حالة نقص المساعدات العسكرية
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن كييف ليس لديها "خطة بديلة" في حالة نقص المساعدة العسكرية من الغرب.

وسأله مذيع القناة التلفزيونية عما كانت كييف تستعد لفعله في حال احتاجت إلى تعويض نقص المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وأوروبا.

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وأجاب كوليبا: "ليس لدينا خطة "ب"، نحن واثقون من الخطة أ".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق أن أوكرانيا تلقت على مدار هذا العام، أكثر من 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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