تقوم القوات المسلحة الروسية بتدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية التي تضم وحدات أجنبية، حيث أصبح بعض خبراء صناعة الدفاع الغربيين هدفا محددا لروسيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة Military Watch الأمريكية، حيث كتب مراقبون أن القوات الروسية تنفذ غارات جوية على أهداف عسكرية أوكرانية، ما يحرم القوات المسلحة الأوكرانية من فرصة إنتاج أسلحتها الخاصة. ولاحظ المراقبون كذلك وجود متخصصين أجانب في هذه المواقع، وأكدوا أنه في أوكرانيا، بدأ موظفون من الخارج يلعبون دورا مهما.

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وأشار الصحفيون إلى أن هناك حاجة إلى خبرات أجنبية من دول أخرى لاستخدام أنواع معينة من الأسلحة الغربية، وقد جعلها الجيش الروسي هدفا خاصا له، كما يتضح من مقتل المرتزقة الفرنسيين مؤخرا في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وفي 17 يناير الماضي كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن تدمير نقطة انتشار مؤقته لمقاتلين أجانب، أغلبهم من المرتزقة الفرنسيين، بضربة عالية الدقة في خاركوف. وأشارت الوزارة حينها إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.

وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية، برغم وجود أدلة كثيرة على وجود مرتزقة فرنسيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، التبرؤ منهم في الجيش الأوكراني، ووصفت المعلومات المتعلقة بتحييد العشرات من مواطنيها في خاركوف بأنها "تلاعب صارخ بالسياسة من قبل الروس".

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا. وقد اعترف كل من جاء للقتال من أجل المال أنفسهم في عدد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل رديء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.

المصدر: Military Watch