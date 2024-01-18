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ما الذي نعرفه عن الضربة الروسية الكبيرة التي أسقطت عشرات المرتزقة الفرنسيين في خاركوف؟

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ما الذي نعرفه عن الضربة الروسية الكبيرة التي أسقطت عشرات المرتزقة الفرنسيين في خاركوف؟
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ضربت القوات المسلحة الروسية أهدافا في مدينة خاركوف مساء يوم 16 يناير الجاري وفيما يلي أبرز التفاصيل

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ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فقد قتل أكثر من 60 مسلحا، وتم نقل أكثر من 20 للمؤسسات الطبية، حيث أفادت الوزارة بأن معظم المرتزقة كانوا فرنسيين.

بدوره لم يؤكد أو ينفي الجانب الفرنسي هذه المعلومات، وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية لأول مرة أن الضربة سقطت على عيادة طبية خاصة في وسط المدينة، ثم أصبح معروفا فيما بعد أن المؤسسة لم تستقبل عملاء لفترة طويلة.

في الوقت نفسه، أبلغت وزارة الصحة الأوكرانية عن 9 جرحى في العيادة، وكتبت بقناة "تليغرام" أن عددا من سيارات الإسعاف شوهدت بالقرب من مكان الضربة.

وتظهر اللقطات التي انتشرت على مواقع الإنترنت آثار الهجوم الليلي الذي أدى إلى تدمير نقطة انتشار المرتزقة الأجانب.

المصدر: RT

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