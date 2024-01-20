وزير الخارجية الفرنسي ينفي مشاركة المرتزقة الفرنسيين في القتال بأوكرانيا

نفي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا.

وقال سيجورنت ردا على سؤال لصحيفة لو باريزيان عما إذا كان المرتزقة الفرنسيون يقاتلون في أوكرانيا: لا!!. لقد تم استدعاء سفيرنا في موسكو إلى وزارة الخارجية بشأن هذه القضية. هذه طريقة للضغط بشكل دوري على الدول الأوروبية. هذه واحدة من سبل التلاعب الفاضحة لروسيا.

ووفقا له، قد يدلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدة تصريحات بشأن مساعدة أوكرانيا خلال زيارته المقررة في فبراير لكييف.

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وأشار سيجورنيه إلى أنه هو نفسه زار كييف بالفعل بعد ساعات فقط من استلام مهام عمله، وقال: كنت في طريقي إلى أوكرانيا لإعادة تأكيد دعمنا الطويل الأمد. لقد أجريت محادثة هادفة مع الرئيس زيلينسكي، الذي أوجز احتياجاته للاستمرار في المقاومة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت قبل أيام استهداف القوات الروسية لمركز تجمع للمرتزقة في مدينة خاركوف وتدميره، وأعلنت سقوط نحو 80 شخصا منهم ما بين قتيل وجريح، وأن المرتزقة القتلى هم من الفرنسيين.

المصدر: ريا نوفوستي