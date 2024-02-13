كندا ترفض تسليم روسيا النازي الأوكراني هونكا

أعلنت أوتاوا رفضها الرسمي لطلب روسيا تسليمها النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا المتهم بارتكاب إبادة جماعية للمدنيين مع فرقة "غاليتشنا" على أراضي أوكرانيا خلال الحرب الوطنية العظمى.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي": "لقد تم رفض طلبنا للتسليم رسميا، بحجة عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين بلدينا".

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وكان السفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف قد أكد لـ"نوفوستي" بشأن الطلب إلى السلطات الكندية في أوائل فبراير لتسليمها النازي هونكا.

وقد أظهر التحقيق في أرشيف الدولة الروسية والأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية، وجود أدلة موثقة عن أماكن انتشار فرقة "إس إس- غاليتشنا" التي خدم فيها هونكا وعن العمليات القتالية التي شاركت فيها.

ومن المعروف أنه في 22 سبتمبر 2023، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا، رحب المجتمعون بالنازي الأوكراني هونكا.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت في أكتوبر العام الماضي، في بيان لها، أنها وجهت اتهامات غيابية ضد النازي الأوكراني هونكا.

ووفقا للبيان، في أبريل 1943، قرر هتلر تشكيل الفرقة المذكورة عن طريق تجنيد متطوعين أوكرانيين، وإليها بالذات انتسب هونكا، المولود عام 1925. وخلال فترة الحرب قام عناصر الفرقة ومن ضمنهم هونكا بارتكاب جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين على أراضي أوكرانيا وخاصة منطقة لفوف.

المصدر: نوفوستي