موجها كلامه لنتنياهو.. بن غفير: سنحارب حتى النهاية وسنحارب حتى نعيد الجميع

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طلبا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن صفقة محتملة حول الحرب في غزة.

وقال بن غفير في تصريحات يوم الاثنين: "يتحدثون عن صفقة.. صفقة مدمرة.. أعتمد عليك يا رئيس الوزراء بألا تحصل صفقة غير مسؤولة".

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وأضاف الوزير الإسرائيلي "سنحارب كما قلت حتى النهاية، وسنحارب حتى نعيد الجميع سالمين من غزة".

وتابع قائلا "لقد أثبتّ أنه من الممكن القيام بما لا يصدق، وأثبتّ شيئا آخر في هذه الأيام التي تتحدث فيها عن صفقة.. هناك من يريد صفقة غير شرعية، وأنا على ثقة برئيس الوزراء أنه لن يكون هناك أي خلط".

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع مفوض الشرطة وقائد الجيش الإسرائيلي، وحدة IMM والتقى بالمقاتلين وقائد وحدة 1988 الذين أعادوا المختطفين فرناندو مرمان ولويس هر من مدينة رفح.

وقام رئيس الوزراء بتحديث كيفية موافقته على العملية المعقدة قبل بضعة أيام وكيف تابع عن كثب من قيادة العمليات الخاصة في الشاباك تنفيذ عملية الإنقاذ.

ראש הממשלה נתניהו ללוחמי הימ"מ שהחזירו הלילה במבצע חילוץ את שני החטופים: "זהו אחד ממבצעי החילוץ המוצלחים בתולדות מדינת ישראל - חיסלתם את החוטפים, את המחבלים, עשיתם את דרככם חזרה לארץ ללא פגע - מבצע מושלם, ביצוע מושלם"



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وكانت عملية تحرير الأسيرين الإسرائيليين لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما"، جرت فجر اليوم بتنسيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه تابع العملية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العليا في إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام عبرية