القيادات الإسرائيلية العليا تستبعد بن غفير من عملية تحرير أسيري رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استبعد من المداولات الأمنية لعملية تحرير الأسيرين الإسرائيليين من رفح.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه "لم تتم دعوة الوزير بن غفير إلى المناقشة الحاسمة قبل التوجه لتنفيذ عملية رفح".

لكن مكتب بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، حاول التقليل من شأن عدم المشاركة، ونقلت الصحيفة عن مكتبه قوله: "تم إبلاغ الوزير بالعملية مسبقا وتلقى تحديثا بالفعل الأسبوع الماضي، عندما تم تقديم الخطة إلى رئيس الوزراء، وحتى في الأيام الأخيرة التي سبقت التنفيذ، فإنه تم إطلاع الوزير على المستجدات وأعطاها مباركته".

بدوره قال الوزير عميحاي إلياهو من حزب بن غفير، تعليقا على تحرير الأسيرين من غزة، إنه "يجب أن نتذكر أنه بيدنا اليمنى يمكن نكسر حماس أيضا. هذه النجاحات تنبع من الضغط الذي نمارسه على حماس".

وأكد إلياهو أن "المناورة ستتواصل في رفح، إذ لا يمكننا التوقف هنا".

وكانت عملية تحرير الأسيرين الإسرائيليين لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما"، جرت فجر اليوم بتنسيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه تابع العملية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العليا في إسرائيل.

المصدر: YNET+ Rt+ إسرائيل اليوم