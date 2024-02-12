مسؤولون إسرائيليون يحتفون بتحرير أسيرين إسرائيليين من قبضة حماس

احتفى مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بتحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس في عملية سرية نفذها الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمنية أخرى الليلة الماضية في رفح.

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وعلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على العملية، قائلا: "أحيي كل من أعاد لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما من أسر حماس في عملية إنقاذ جريئة".

وأضاف: "سنواصل العمل بكل الطرق لإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم."

بدوره أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالعملية وقال إن "هذه عملية إنقاذ مثيرة للإعجاب. وسنواصل للوفاء بالتزامنا بإعادة المختطفين بأي وسيلة".

وأضاف: "لقد تابعت مع رئيس الوزراء والقيادة العليا العملية.. ونثمن عمل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك ووزارة الدفاع في هذه العملية المهمة والأداء عالي الجودة".

وزير المالية بتسلئيل سموتريش علق بدوره على العملية قائلا: "سنواصل الضغط على عنق حركة حماس حتى النصر وتدميرها".

من جهته، قال الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس "لن نتوقف عن العمل لإعادة جميع المختطفين البالغ عددهم 134 إلى وطنهم".

أما وزير الخارجية يسرائيل كاتس فقال: "أهنئ مقاتلي وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي على العملية البطولية في رفح - سنواصل القيام بكل شيء حتى عودة جميع المختطفين من الأسر".

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على عملية تحرير الأسيرين الإسرائيليين بالقول إن "مهمة إعادة المختطفين هي مهمة وطنية وعلينا مواصلة العمل على كافة الساحات حتى يعود الجميع إلى منازلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح وهما: لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما".

المصدر: واينت+ RT