"فوكس نيوز": بوتين أظهر تفوقا كاملا على بايدن الذي ينهار حاليا

أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفوقه الكامل على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأظهر للأمريكيين مدى أهمية الهوية الوطنية.

وقال المذيع التلفزيوني غريغ غوتفيلد في برنامجه على قناة "فوكس نيوز" إنه خلال مقابلة بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون "تحدث الرئيس الروسي عن الحقائق التاريخية مرة تلو الأخرى".

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وأضاف غوتفيلد: "فيما ينهار رئيسنا فعليا".

واعتبر أنه من الصعب العثور على تناقض أكثر وضوحا من ذلك الموجود بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

وسخر غوتفيلد من وسائل الإعلام الغربية، التي تكهنت عن بموضوع تدهور صحة بوتين المفترض، بينما أخفت حقيقة حالة بايدن الحزينة.

وذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المصادر، وبجميع لغات العالم.

وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

المصدر: RT