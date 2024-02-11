سيمونيان: مقابلة بوتين "التاريخية" مع كارلسون جمعت حوالي مليار مشاهدة

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المصادر، وبجميع لغات العالم.

وقالت سيمونيان لقناة "روسيا-1" إن المقابلة حصلت على 180 مليون مشاهدة فقط على منصة "إكس" وباللغة الإنجليزية فقط، دون الأخذ في الاعتبار عدد المشاهدات على موقع تاكر. والمصادر الإعلامية الأخرى، وفي اللغات الأخرى.

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وأضافت: "لقد طلبت من زملائي إحصاء الأمر. إنه أمر معقد وصعب، لأنك تحتاج إلى أخذ جميع اللغات، وجميع المصادر التي نُشر بها، وجميع المشاهدات في كل هذه المصادر. وأؤكد لكم أن هذا الرقم يبلغ حوالي مليار. في الحقيقة لم يسبق في تاريخ الصحافة إجراء مثل هذه المقابلة. هذا هو الحدث الإعلامي الأكثر نجاحا والأكثر أهمية وتاريخيا في تاريخ البشرية، فيما يتعلق بالصحافة بالطبع".

كما أكدت أن "الأمريكيين الذين يشاهدون ويقرأون هذه المقابلة" يصفونها أيضا في التعليقات بالتاريخية.

وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

المصدر: نوفوستي