 
مباشر

سيمونيان: مقابلة بوتين "التاريخية" مع كارلسون جمعت حوالي مليار مشاهدة

أخبار العالم

سيمونيان: مقابلة بوتين
Sputnik
رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyka

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المصادر، وبجميع لغات العالم.

وقالت سيمونيان لقناة "روسيا-1" إن المقابلة حصلت على 180 مليون مشاهدة فقط على منصة "إكس" وباللغة الإنجليزية فقط، دون الأخذ في الاعتبار عدد المشاهدات على موقع تاكر. والمصادر الإعلامية الأخرى، وفي اللغات الأخرى.

إقرأ المزيد
قديروف يصف رد فعل الأمريكيين على مقابلة بوتين بالمذهلة
قديروف يصف رد فعل الأمريكيين على مقابلة بوتين بالمذهلة

وأضافت: "لقد طلبت من زملائي إحصاء الأمر. إنه أمر معقد وصعب، لأنك تحتاج إلى أخذ جميع اللغات، وجميع المصادر التي نُشر بها، وجميع المشاهدات في كل هذه المصادر. وأؤكد لكم أن هذا الرقم يبلغ حوالي مليار. في الحقيقة لم يسبق في تاريخ الصحافة إجراء مثل هذه المقابلة. هذا هو الحدث الإعلامي الأكثر نجاحا والأكثر أهمية وتاريخيا في تاريخ البشرية، فيما يتعلق بالصحافة بالطبع".

كما أكدت أن "الأمريكيين الذين يشاهدون ويقرأون هذه المقابلة" يصفونها أيضا في التعليقات بالتاريخية.

وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟