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سيمونيان: أدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للكذب بشأن أوكرانيا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون

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سيمونيان: أدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للكذب بشأن أوكرانيا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون
Sputnik
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أكدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون، كشفت الكثير من الحقائق، فيما أدرك الأمريكيون أنهم تعرضوا للكذب بشأن أوكرانيا.

وقالت سيمونيان لقناة "روسيا-1" إن "العديد من سكان الولايات المتحدة، بعد مشاهدة مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أدركوا الحقيقة واعترفوا أنهم تعرضوا للكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا".

وأضافت: "لقد تحدثت عن أحد التعليقات الأكثر شعبية على الشبكة الاجتماعية، والتي غالبا ما يقوم بها الأمريكيون، فمثلا التعليق المفضل لدي على شبكة التواصل الاجتماعي، وهو أحد أكثر التعليقات شعبية: اتضح أنه تم الكذب علينا لمدة عامين بشأن كل ما يحدث في أوكرانيا".

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هذا وأعلنت مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات المقابلة بلغت نحو مليار على كافة المصادر، وبجميع لغات العالم.

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كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى حالة هستيرية في البيت الأبيض وبالخارجية الأمريكية بسبب المقابلة.

المصدر: RT

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