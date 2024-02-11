ترامب: بوتين شخص ذكي وفطن وشي جين بينغ أيضا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الصيني شي جين بينغ بالذكيين، مؤكدا أن بوتين شخص ذكي للغاية ويتمتع بالفطنة.

وقال ترامب: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية وفطن إلى حد كبير".

وأشار ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إلى أنه ينظر إلى الرئيس الصيني على أنه شخص ذكي.

وقال: "أود أن أقول إنه (شي جين بينغ) ذكي".

يشار إلى أنه في وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الروسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية، على العكس من الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، فإنهما يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.

وقبل أيام سخر ترامب من الرئيس جو بايدن، معتبرا أنه "لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا"، وذلك عقب عدم توجيه اتهامات له بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب "ضعف ذاكرته".

المصدر: نوفوستي