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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أكد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية، ولم يصب أحد بأذى.

وقال غلادكوف: "تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي لدينا في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء قرية مايسكي. وتقوم الخدمات التشغيلية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض".

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وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية ولم تقع إصابات أو دمار.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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