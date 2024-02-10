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أردوغان: الهجمات على ديمقراطيتنا ووحدتنا لن تحقق مبتغاها

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أردوغان: الهجمات على ديمقراطيتنا ووحدتنا لن تحقق مبتغاها
Globallookpress
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، معلقا على الهجوم الذي وقع في مدينة إسطنبول، أن الهجمات التي تستهدف الديمقراطية والوحدة والتضامن في بلاده لن تحقق هدفها.

وأوضح الرئيس التركي في منشور عبر منصة "إكس" تعليقا على هجوم استهدف حملة لحزبه العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول في إطار الانتخابات المحلية، أن "الهجمات التي تستهدف الديمقراطية والوحدة والتضامن لن تحقق هدفها".

وأدان أردوغان "الهجوم المسلح الذي وقع أثناء الحملة الانتخابية". لافتا إلى فتح تحقيقات شاملة للكشف عن ملابسات الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل لمواطنة أصيبت بجروح بالغة جراءه.

وأضاف: "لن نسمح أبدا بمحاولات تسميم العملية من قبل أولئك الذين لا يستطيعون تقبل سير العملية الانتخابية بطريقة سليمة ومناسبة لديمقراطيتنا".

وتشهد تركيا حملات مكثفة لمرشحي الأحزاب السياسية في إطار الانتخابات المحلية التي ستجري يوم 31 مارس القادم.

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المصدر: RT + "الأناضول"

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