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السلطات التركية تعلن اعتقال 54 شخصا على خلفية الهجوم على المحكمة في إسطنبول

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السلطات التركية تعلن اعتقال 54 شخصا على خلفية الهجوم على المحكمة في إسطنبول
AP Francisco Seco
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أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أن السلطات التركية اعتقلت 54 شخصا على خلفية الهجوم على المحكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب تونج على منصة "إكس"، يوم الجمعة، أنه "في إطار التحقيقات في هجوم الجماعة الإرهابية على قصر العدالة تم توقيف 96 شخصا".

وأوضح أنه تم اعتقال 48 شخصا منهم، وإطلاق سراح الـ 48 الآخرين مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.

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كما تم اعتقال 5 أشخاص آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجوم.

واعتقلت كذلك اخت المرأة التي شاركت في الهجوم، التي كان من المقرر النظر في قضيتها أمام المحكمة في يوم الهجوم.

وأضاف الوزير: "وبالتالي تم اعتقال ما مجموعه 54 شخصا. وسنواصل بحزم محاربة جميع الإرهابيين الذين يحاولون المساس بهدوء البلاد والشعب".

وحملت السلطات التركية حزب التحرير الشعبي الثوري المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا، مسؤولية الهجوم على المحكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء، والذي نفذه 3 أشخاص، قتل اثنان منهم أثناء التصدي للهجوم، وهما رجل وإمرأة.

المصدر: نوفوستي

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