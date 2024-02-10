الدفاع الروسية: العدو يحاول مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بالبحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات نظام كييف حاولت مساء يوم 9 فبراير 2024، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت في الهجوم الذي تم في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود زوارق بحرية مسيرة نصف غاطسة.

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وأكدت الوزارة، أنه تم صد هذا الهجوم، بمشاركة سفن دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة المذكورة.

وتمكنت السفن الحربية الروسية من تدمير أحد هذه الزوراق بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوارق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية.

ووفقا لبيان الوزارة، لم يتسبب الهجوم الأوكراني بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دورية بحرية روسية دمرت زورقا مسيرا تابعا للقوات الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود كان في اتجاهه نحو شبه جزيرة القرم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية