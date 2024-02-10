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متابعون يدينون موقف شولتس طالبين منه الاستماع لبوتين

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متابعون يدينون موقف شولتس طالبين منه الاستماع لبوتين
Globallookpress
بايدن يستقبل شولتس في البيت الأبيض
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أعطى المستشار الألماني أولاف شولتس تقييما صادما للمقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بـ"المثيرة للضحك"، متهما بوتين بـ"الكذب".

وجاءت تصريحات شولتس، الذي يبدو أنه تابع المقابلة الصحفية باهتمام، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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كما كرر شولتس تهجمه على الرئيس بوتين في حسابه على موقع "إكس"، وهو نفس الموقع الذي سجل أكثر من 168 مليون مشاهدة حتى اللحظة. وقدم أطروحة مماثلة لهذا الرأي وتحدث لصالح دعم أوكرانيا.

وقال شولتس خلال لقاء بايدن: "لقد رأينا مقابلة بوتين المثيرة للضحك  <...>. إنه دائما يروي الكثير من الأكاذيب حول تاريخ هذه الحرب (النزاع الأوكراني)".

في المقابل، تلقى منشور شولتس إدانات في تعليقات المتابعين وحثوه على ضرورة الاستماع إلى بوتين. وألا يشوه ألمانيا "وأن يتوقف عن كونه دمية تحركها يد الولايات المتحدة بالخيوط".

يشار إلى أنه في ليلة يوم 9 فبراير، نشر الصحفي الأمريكي كارلسون مقابلة لمدة ساعتين مع الرئيس بوتين.

وحتى الآن في الوقت الحالي، لامس عدد مشاهدات المقابلة الـ 170 مليون مشاهدة على موقع "إكس" في حين وصل عدد المشاهدات على موقع "يوتيوب" حوالي 10 ملايين مشاهدة.

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هذا وتصدرت المقابلة الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الألمانية. ونشرت تصريحات بوتين على المواقع الإلكترونية لكل من "بيلد"، "شبيغل"، "فوكس"، "فيلت"، "تسايت"، "هاندلسبلات"، "تاجيسشاو  (ARD)"، ZDF، "برلينر تسايتونغ" و"سوددويتشه تسايتونغ".

كما لفتت كافة تلك المواقع الانتباه إلى تصريح الرئيس الروسي بأن موسكو "ليس لديها أي خطط لمهاجمة بولندا".

بالإضافة إلى ذلك، أبدت وسائل الإعلام تلك الاهتمام بكلام بوتين حول عدم كفاءة الحكومة الألمانية على خلفية أن كييف لا تسمح بتدفق الغاز إلى ألمانيا عبر أراضيها، بينما تظل ألمانيا الراعي المالي الثاني لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT + نوفوستي

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