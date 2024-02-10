بيسكوف يوضح الهدف من مقابلة بوتين الصحفية

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمثل إمكانية جيدة للرئيس كي يتم سماعه في الغرب.

وأشار بيسكوف في تصريح لوكالة "تاس" إلى أنه في الغرب يسيطر الأنجلوساكسونيون على كبريات وسائل الإعلام.

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ولفت إلى أن هذه المقابلة "لا تعني بتاتا أنها دعم، ولا يمكننا أن نتوقع أن تجد وجهة نظرنا الدعم".

وقال: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أن يتم الاستماع إلى رئيسنا. وإذا تم سماعه، فهذا يعني أن المزيد من الناس سوف يفكرون فيما إذا كان على حق أو على خطأ. على الأقل سوف يفكرون بهذا".

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي بنفسه قال في المقابلة إنه من الصعب للغاية مقاومة الولايات المتحدة على مستوى الدعاية "لأن الأنجلوسكسونيين يمتلكون بطريقة أو بأخرى جميع كبريات محطات البث، وجميع الصحف الكبرى وما إلى ذلك. وعلى هذه الخلفية، فإن الشيء الرئيسي هو إعطاء الناس الفرصة للتعرف على رؤيتنا للعالم. وفي هذا السياق، تعتبر هذه فرصة جيدة للغاية".

هذا وتم نشر مقابلة بوتين مع كارلسون يوم 9 فبراير. والجزء الكبير من مدتها التي بلغت ساعتين، كان مخصصا للنزاع الأوكراني وعلاقات روسيا الاتحادية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو والغرب بشكل عام.

وبلغ عدد مشاهدات مقابلة بوتين على حساب كارلسون في موقع "إكس" أكثر من 167 مليون مشاهدة مع أكثر من مليون تفاعل بالإعجاب والتعليقات وإعادة النشر.

المصدر: تاس