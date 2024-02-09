برلماني ألماني يتحدث عن حل لصعوبات قطاع صناعي في بلاده

دعا البرلماني الألماني كلاوس إرنست إلى إطلاق خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" بهدف شراء الغاز الروسي، كونه يخفف من الضغوطات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة الألماني.

وقال إرنست، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية "تحالف صحرا فاغنكنخت - العقل والإنصاف"، إن ضخ الغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" المتبقي سيخفض أسعار الطاقة وسيساهم في استقرار الإمدادات.

وأضاف البرلماني الألماني أنه "يمكن استيراد نحو 27 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار موارد الطاقة بشكل ملحوظ ويساهم في استقرار الإمدادات".

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وفي مطلع الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا تدمر قطاع صناعة السيارات لديها، وأنها تحتاج للمساعدة.

ويعيش القطاع الصناعي في ألمانيا، ولاسيما قطاع السيارات، أزمة متزايدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، حيث تراجعت القدرة التنافسية للمصنعين الألمان مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن تخلت برلين عن إمدادات الغاز من روسيا.

وفي العام 2023، حذرت رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا هيلديغارد مولر من أن تكاليف الطاقة المرتفعة تؤدي إلى "خسارة فادحة في القدرة التنافسية على الساحة الدولية"، حيث تفكر العديد من الشركات الألمانية في نقل أعمالها إلى بلدان أخرى في العالم.

المصدر: RT + نوفوستي