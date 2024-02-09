رئيس الوزراء الهولندي يعتزم زيارة إسرائيل وفلسطين في 12 فبراير

أعلنت الحكومة الهولندية أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيقوم بزيارة إسرائيل وفلسطين في 12 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي روته خلال الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق أن بلاده وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة حيث يفتقر 2،4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بعد أربعة أشهر من الحرب.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في قطاع غزة، التي أطلقها ردا على هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأسفرت العمليات القتالية في القطاع عن مقتل نحو 28 ألف شخص وإصابة أكثر من 67 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT