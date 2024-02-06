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إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة (صور)

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إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة (صور)
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أعلن الجيش الأردني أن بلاده وهولندا ألقتا مساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة حيث يفتقر 2،4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بعد أربعة أشهر من الحرب.

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عملية إنزال جوي جديدة في غزة لسلاح الجو الملكي الأردني
عملية إنزال جوي جديدة في غزة لسلاح الجو الملكي الأردني

وقال الجيش في بيان: "استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء الاثنين إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع "سي- 130" على محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات شملت "مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام جي بي أس". 

وهذه هي ثامن عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر.

إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة (صور)

وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني ولمحاصرين داخل كنيسة في غزة.

وشاركت فرنسا مع الأردن في الخامس من يناير بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة (صور)
إنزال جوي مشترك أردني وهولندي على قطاع غزة (صور)

المصدر: الموقع الرسمي لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية"

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