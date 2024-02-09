روسيا تعرب عن امتنانها للإمارات لمساعدتها في إعادة 100 أسير روسي من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات لمساعدتها في إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "عاد 100 عسكري روسي، كانوا محتجزين لفترة طويلة من قبل نظام كييف، إلى وطنهم في 8 فبراير. وتم نقل الـ100 عسكري من القوات الأوكرانية إلى أوكرانيا، والروس المفرج عنهم موجودون في موسكو، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

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وأضافت: "نعرب عن امتناننا لدولة الإمارات لمساعدتها في تنظيم عودة العسكريين الروس".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس أنه تم إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية. وأضافت أنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.

وجرت عملية التبادل السابقة في 31 يناير بوساطة إماراتية أيضا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتها استعادة 195 جنديا روسيا.

المصدر: RT