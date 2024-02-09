كييف تنكر وجود أسرى حرب أوكران على متن "إيل-76"

أنكر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف، وجود أسرى أوكران على متن الطائرة الروسية "إيل-76" التي أسقطتها قوات كييف في مقاطعة بيلغورود يوم 24 يناير الماضي.

وادعى دانيلوف ذلك في مقابلة مع صحيفة "بابل" المحلية، بعد يوم على نشر وسائل إعلام أمريكية تأكيدات باستخدام صاروخ طراز "باتريوت" في استهداف الطائرة الروسية التي كانت تقل على متنها ​​أسرى حرب من الجيش الأوكراني.

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وأضاف للصحيفة متسائلا: "هل كان سجناؤنا هناك؟ أستطيع أن أقول لكم على وجه اليقين: كلا... لو حدث هذا، فإن كمية المواد البيولوجية (بقايا الجثث)، التي تدعى ذلك، دعنا نقول، الأموات، كانت ستكون بكميات كبيرة".

ولفت دانيلوف إلى أنه "ليست هناك حاجة لأن تكون جازما في هذا الأمر" في التأكيد أن الطائرة أسقطها الجانب الأوكراني.

وقد أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم أمس الخميس، أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين للتبادل تم إسقاطها بصاروخ "باتريوت". ولم يؤكدوا هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، لكنهم اعترفوا أنه من المحتمل أن يكون البعض منهم في الواقع من الأسرى الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي