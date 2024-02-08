مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الطائرة "إيل-76" أُسقطت بصاروخ "باتريوت"

أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين للتبادل تم إسقاطها بصاروخ "باتريوت".

وجاء في منشور الصحيفة: "لم يعلق المسؤولون الأمريكيون علنا عن كيفية إسقاط الطائرة، لكنهم صرحوا بشكل خاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم بأن التقارير التي تفيد باستخدام صاروخ باتريوت ( لإسقاط الطائرة) صحيحة".

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ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، لكنهم اعترفوا أنه من المحتمل أن يكون البعض منهم في الواقع من الأسرى الأوكرانيين.

وأكد المسؤولون للصحيفة أن منظومة باتريوت المستخدمة في ضرب الطائرة الروسية من طراز إيل-76 قدمتها إحدى الدول الأوروبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تقل الأسرى الأوكرانيين أسقطتها قوات كييف باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن وسائل الإعلام في الغرب تحاول تجنب تغطية حادثة سقوط طائرة الأسرى.

وتابع: "انظروا ماذا يوجد في وسائل الإعلام الغربية؟ لا شيء. بنقرة واحدة ينسى الجميع كل شيء وعلى الفور، ويختفي كل شيء، وتمسح المعلومات على الفور، ولكننا لن ننسى الجرائم التي يرتكبونها ضد مواطنينا".

واعتبر بوتين أن أوكرانيا ربما تريد تحويل انتباه شعبها ورعاتها عن فشل ما يسمى بالهجوم المضاد، وإظهار أنهم يستطيعون فعل شيء ما، أو ربما تريد أن تستفز روسيا للقيام بأعمال انتقامية مماثلة. ولكن الرئيس الروسي شدد على أن روسيا تستخدم أسلحة عالية الدقة لتدمير البنية التحتية، والجيش في المقام الأول، والصناعات العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".

المصدر: "نوفوستي"+RT