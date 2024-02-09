سياسي بريطاني يدعو الغرب إلى الانفتاح على المفاوضات مع روسيا

قال زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" سابقا، نايجل فاراج، إن الدول الغربية ينبغي أن تكون أكثر انفتاحا على فكرة المفاوضات مع القيادة الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وعلق العضو السابق في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج على المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون، مؤكدا أن "بوتين أظهر خلال المحادثة تصميمه على تحقيق أهدافه المعلنة".

ودعا السياسي إلى إعادة التفكير في موقف الغرب من المفاوضات مع روسيا بعد المقابلة، قائلا: "الشيء الذي صدمني باستمرار هو عدم الرغبة المطلقة لأي شخص في التساؤل: ألا ينبغي لنا على الأقل إجراء نوع من المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية؟".

وفي وقت سابق، وصف السياسي الفرنسي وزعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، مقابلة بوتين بأنها اختراق للحصار الإعلامي المفروض على الغرب.

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هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا، وستتم استعادة العلاقات بين الشعوب، على الرغم من أن هذا سيستغرق الكثير من الوقت.

المصدر: RT + وكالات