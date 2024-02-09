في صفقة قيمتها 325 مليون دولار.. النرويج تنقل الدفاع الجوي NASAMS إلى كييف

أعلنت النرويج الاتفاق على نقل منظومات دفاع جوي من طراز NASAMS مع بعض الملحقات لصالح كييف في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 325.9 مليون دولار أي ما يعادل 3.45 مليار كرونة نرويجية.

وذكرت وزارة الدفاع النرويجية في بيان: "تقترح الحكومة على البرلمان النرويجي طلب 10 قاذفات إضافية و4 نقاط للسيطرة على الحرائق لنظام الدفاع الجوي NASAMS من شركة Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)".

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ويأتي هذا الإعلان النرويجي كتتمة لصفقة شراء المعدات التي تم نقلها في وقت سابق إلى أوكرانيا.

ومن المعروف أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

من جهته، شدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وإنما سيكون له تأثير سلبي.

كما أكد لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد ... في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي