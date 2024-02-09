 
مباشر

عبر "تلغرام".. أولى تصريحات "الجنرال 200" القائد العام للقوات الأوكرانية

أخبار العالم

عبر
القائد العام الجديد للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy3t

في أولى تصريحاته بعد توليه منصبه، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي إن "حياة وصحة الأفراد العسكريين كانت دائما ولا تزال القيمة الأساسية للجيش الأوكراني".

وأعرب سيرسكي عبر قناته في "تلغرام" عن أمله في استمرار المساعدات الدولية لبلاده، مشيرا إلى ما وصفها "احتياجات الجبهة لأحدث الأسلحة التي تأتي من الشركاء الدوليين. والتوزيع السريع والعقلاني وتسليم كل ما هو ضروري للوحدات القتالية".

إقرأ المزيد
"فلتحترق الأرض تحت قدميه عما فعله!".. مدفيديف يكشف سيرة القائد الجديد لقوات كييف

وأضاف: "هناك مهام جديدة على جدول الأعمال. أولا وقبل كل شيء، التخطيط الواضح والمفصل لأعمال جميع هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والتشكيلات والوحدات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الجبهة لأحدث الأسلحة من الشركاء الدوليين، وتسليم كل ما هو ضروري للوحدات القتالية".

وأصبح معروفا أنه في 8 فبراير الجاري، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسيم بشأن تعيين سيرسكي، الذي كان قائدا للقوات البرية سابقا، كقائد أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بدلا من فاليري زالوجني.

بدورها، تؤكد وسائل الإعلام الغربية الرائدة أن سيرسكي يتمتع بسمعة مثيرة للجدل: إذ ينظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي. ولا يحبه الجنود كثيرا بسبب سجله الحافل بالخسائر الفادحة، وفي أوكرانيا أطلق عليه لقب "الجزار" و"الجنرال 200".

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟