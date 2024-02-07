موسكو: مناورات "الناتو" في الشمال محفوفة بالتصعيد

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من مناورات "الناتو" Nordic Response المقررة في شمال النرويج وفنلندا والسويد المحاذية لروسيا.

وقالت زاخاروفا: "النشاطات العسكرية الأخيرة للسلطات النرويجية محفوفة بتصعيد إضافي للتوتر في المنطقة الأوروبية القطبية الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضر بأمن النرويج نفسها التي تتخلى في الواقع طواعية عن استقلالها وسيادتها".

وشددت على أن "روسيا لن تترك مسألة تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها دون رد مناسب، وأنها ستتخذ إجراءات دفاعية كافية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي".

وتجري تدريبات الناتو Nordic Response في المناطق الشمالية من في فنلندا والنرويج والسويد في الفترة من 4 إلى 15 مارس 2024 وسيشارك فيها حوالي 20 ألف عسكري من 14 دولة، ضمن مناورات "المدافع الصامد 2024".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أن موسكو تنظر إلى مناورات "الناتو" "المدافع الصامد 2024"، والتي انطلقت في أوروبا، على أنها "تهديد لروسيا".

يشار إلى أن مناورات "المدافع الصامد 2024" تعتبر الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة ويشارك فيها نحو 90 ألف عسكري من دول الحلف والسويد التي تقدمت بطلب الحصول على عضوية الأطلسي مؤخرا.

المصدر: نوفوستي